Міноборони США відреагувало на плани Туреччини розпочати наступ на Сирію

Сполучені Штати ведуть переговори з турецькою стороною щодо забезпечення безпеки на півночі Сирії на тлі подготовки Анкари до наступу.

Джерело: міністр оборони США Марк Еспер, передає Укрінформ.

"Зараз ми зосереджені на забезпеченні роботи механізму безпеки на півночі - північному сході Сирії", - відповів міністр оборони США на запитання, чи планує Вашингтон вивести всі війська із Сирії в той час, як Туреччина розпочне масштабне вторгнення в цю країну.

"Я вчора мав довгу розмову зі своїм колегою, паном Акаром, і це було безпосередньою темою обговорення. Я йому чітко дав зрозуміти, з чим він погодився, що нам потрібно, аби механізм безпеки працював",- зазначив Еспер.

Що стосується нинішньої взаємодії, глава Пентагону нагадав про існування спільного центру на півдні Туреччини, а також забезпечення роботи повітряних і наземних патрулів.

"Ми повинні опрацювати всі деталі", - зауважив міністр оборони США.