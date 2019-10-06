У Мар'їнці внаслідок вибуху загинули двоє людей

У суботу в Мар’їнці внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку загинули чоловік і жінка.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Трагедія сталася близько 15.20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.

У квартирі, де стався вибух, виявлено тіла двох загиблих – чоловіка та жінки.

На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.