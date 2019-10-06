У Мар'їнці внаслідок вибуху загинули двоє людей
У суботу в Мар’їнці внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку загинули чоловік і жінка.
Джерело: поліція Донеччини
Деталі: Трагедія сталася близько 15.20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.
У квартирі, де стався вибух, виявлено тіла двох загиблих – чоловіка та жінки.
На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія.
Пізніше в поліції додали, що загиблими є 51- річний чоловік та 49-річна жінка.
"За попередніми даними, між подружжям виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе разом з дружиною", - йдеться в повідомленні.
На місці події експерти виявили залишки гранати РГО.
Факт кваліфіковано за ч.2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального Кодексу України. Також слідчі перевіряють версію вчинення самогубства. Досудове розслідування триває.