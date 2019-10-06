У Мар'їнці внаслідок вибуху загинули двоє людей
У суботу в Мар’їнці внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку загинули чоловік і жінка.
Джерело: поліція Донеччини
Деталі: Трагедія сталася близько 15.20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.
У квартирі, де стався вибух, виявлено тіла двох загиблих – чоловіка та жінки.
На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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