У Мар'їнці внаслідок вибуху загинули двоє людей

У суботу в Мар’їнці внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку загинули чоловік і жінка.

Джерело: поліція Донеччини

Деталі: Трагедія сталася близько 15.20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.

У квартирі, де стався вибух, виявлено тіла двох загиблих – чоловіка та жінки.

На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія.

Пізніше в поліції додали, що загиблими є 51- річний чоловік та 49-річна жінка.

"За попередніми даними, між подружжям виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе разом з дружиною", - йдеться в повідомленні.

На місці події експерти виявили залишки гранати РГО.

Факт кваліфіковано за ч.2 ст. 115 "Умисне вбивство" Кримінального Кодексу України. Також слідчі перевіряють версію вчинення самогубства. Досудове розслідування триває.