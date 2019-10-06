У Мар'їнці внаслідок вибуху загинули двоє людей

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Неділя, 6 жовтня 2019, 10:14
фото поліції

У суботу в Мар’їнці внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку загинули чоловік і жінка.

 

Джерело: поліція Донеччини

 

Деталі: Трагедія сталася близько 15.20. Повідомлення про подію надійшло до поліції від місцевих жителів.

У квартирі, де стався вибух,  виявлено тіла двох загиблих – чоловіка та жінки.

На місці працюють поліцейські, ДСНС, вибухотехніки та криміналістична лабораторія. Причина вибуху встановлюється.

 

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теми: Донецька область вибух


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