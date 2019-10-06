У Португалії почалися парламентські вибори

На парламентських виборах, які 6 жовтня проходять у Португалії, очікується, що лівоцентристські соціалісти збережуть владу та завоюють більше місць у парламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Якщо опитування справдяться, прем'єр-міністр Антоніо Коста, лідер соціалістів, переможе на виборах, маючи між 36,5% і 38,8% голосів, але йому, найімовірніше, доведеться домовлятися з іншими партіями про підтримку для формування більшості.

"Головне питання - чи будуть у нас зв'язані руки", - сказав Коста під час мітингу у п'ятницю. "Нам потрібно мати сили, щоб гарантувати стабільність протягом чотирьох років, а не бути короткостроковим урядом".

Коли соціалісти взяли владу у 2015 році, Коста завоював парламентську підтримку двох крайньолівих, євроскептичних партій, Лівого блоку та комуністів.

Але через чотири роки Коста виключив новий коаліційний уряд з ними, але може спробувати відновити свій пакт з однією із партій або обома.

Очікується, що основні опозиційні соціал-демократи, які в опитуваннях отримували менше 30%, втратять місця.