Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посольство РФ у США заявило, що ФБР годину допитувало депутата Держдуми

Неділя, 6 жовтня 2019, 10:59
Інга Юмашева

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що співробітник ФБР годину допитував в аеропорту Нью-Йорка депутата Держдуми Інгу Юмашеву, яка прибула на форум "Діалог Форт-Росс", що пройде 6 жовтня.

Джерело: Антонов у коментарі журналістам, РИА Новости, посольство РФ у США

Деталі: За словами посла, депутата затримали в аеропорту і відвели в окреме приміщення, де на неї чекав співробітник ФБР. За його словами, Юмашевій ставили "абсолютне незрозумілі, неясні й неприйнятні питання".

Пряма мова Антонова: "Більше того, їй було запропоновано зустрітися зі співробітником ФБР в інший, неформальній обстановці, і продовжити це спілкування".

"Я уявити собі не можу, якби наші відповідні служби затримали когось, скажімо, будь-кого з Сенату або нижньої палати Конгресу. Скажімо, тих сенаторів, які кричали, що не отримали візу, або тих, хто, отримавши візи, приїхали до Російської Федерації. Відвели б їх в окрему кімнату, стали б допитувати і потім би відповідний представник запропонував попити кави десь в одному з найближчих ресторанів Шереметьєво".

Деталі: Російське посольство у зв'язку з допитом Юмашевої направило ноту протесту до Держдепартаменту.

"Ми вважаємо такі дії неприйнятними, обурливими. Розраховуємо, що нам пояснять, що означають такого роду зондажні підходи до депутата Державної думи", - сказав Антонов.

Сама Юмашева утрималася від коментарів щодо допиту.

"Я поінформувала посла РФ Анатолія Антонова про ситуацію, що склалася, і тепер цим займаються наші дипломати", - сказала вона в неділю РИА Новости, відмовившись повідомити подробиці того, що сталося.

Що було раніше: У вересні посольство США в Москві не видало візи десяти членам російської делегації, яка повинна була супроводжувати главу МЗС РФ Сергєя Лаврова у поїздці в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.

Українська правда
Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
01:48
відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів із плей-оф Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
Усі новини...
Реклама: