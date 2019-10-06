Посольство РФ у США заявило, що ФБР годину допитувало депутата Держдуми

Посол Росії у США Анатолій Антонов заявив, що співробітник ФБР годину допитував в аеропорту Нью-Йорка депутата Держдуми Інгу Юмашеву, яка прибула на форум "Діалог Форт-Росс", що пройде 6 жовтня.

Джерело: Антонов у коментарі журналістам, РИА Новости, посольство РФ у США

Деталі: За словами посла, депутата затримали в аеропорту і відвели в окреме приміщення, де на неї чекав співробітник ФБР. За його словами, Юмашевій ставили "абсолютне незрозумілі, неясні й неприйнятні питання".

Пряма мова Антонова: "Більше того, їй було запропоновано зустрітися зі співробітником ФБР в інший, неформальній обстановці, і продовжити це спілкування".

"Я уявити собі не можу, якби наші відповідні служби затримали когось, скажімо, будь-кого з Сенату або нижньої палати Конгресу. Скажімо, тих сенаторів, які кричали, що не отримали візу, або тих, хто, отримавши візи, приїхали до Російської Федерації. Відвели б їх в окрему кімнату, стали б допитувати і потім би відповідний представник запропонував попити кави десь в одному з найближчих ресторанів Шереметьєво".

Деталі: Російське посольство у зв'язку з допитом Юмашевої направило ноту протесту до Держдепартаменту.

"Ми вважаємо такі дії неприйнятними, обурливими. Розраховуємо, що нам пояснять, що означають такого роду зондажні підходи до депутата Державної думи", - сказав Антонов.

Сама Юмашева утрималася від коментарів щодо допиту.

"Я поінформувала посла РФ Анатолія Антонова про ситуацію, що склалася, і тепер цим займаються наші дипломати", - сказала вона в неділю РИА Новости, відмовившись повідомити подробиці того, що сталося.

Що було раніше: У вересні посольство США в Москві не видало візи десяти членам російської делегації, яка повинна була супроводжувати главу МЗС РФ Сергєя Лаврова у поїздці в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.