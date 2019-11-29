Працівники колонії торгували продуктами, купленими для засуджених – ДБР

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П'ятниця, 29 листопада 2019, 13:56

Посадовці пенітенціарної установи списували продукти харчування для засуджених та продавали їх оптовими партіями з території виправних колоній Харкова.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно: "Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Полтаві затримали двох заступників керівників держустанов Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, розташованих у Харківській області, під час збуту продуктів харчування придбаних для засуджених.

За попередньою інформацією: посадовці списували продукти харчування для засуджених, закуплені Міністерством юстиції, та продавали їх оптовими партіями з території виправних колоній Харкова".

Деталі: За даними ДБР, за два місяці протиправної діяльності, задокументовано розкрадання та продаж продуктів харчування посадовцями на суму понад 500 тисяч гривень.

Двох посадовців та посередника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

 
 

Під час спроби виїзду з території однієї із колоній двох мікроавтобусів із продуктами, вилучено близько 3 тон замороженого м’яса та риби.

 

Затриманим повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

 

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Оперативний супровід – управління Служби безпеки України в Харківській області.

Теми: в'язниця ДБР


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