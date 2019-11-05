США вийдуть із Паризької кліматичної угоди через рік
Вівторок, 5 листопада 2019, 01:44
Вихід Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди відбудеться через рік, коли повідомлення про це рішення набуде чинності.
Джерело: повідомлення на сайті Держдепу
Деталі: Згідно з умовами угоди, Штати подали офіційне повідомлення про відкликання до ООН.
Як додали в Держдепі, президент Дональд Трамп прийняв таке рішення через "несправедливий економічний тягар, покладений на американських робітників та платників податків".
Та підкреслили, що США скоротили всі види викидів у повітря.
Нагадаємо:
- Паризька кліматична угода була ухвалена в грудні 2015 року і набула чинності 4 листопада 2016 року.
- Представники 195 країн домовилися скорочувати обсяги викидів шкідливих газів в атмосферу, аби стримати підвищення температури повітря на планеті до кінця цього століття в межах двох градусів за Цельсієм від рівня доіндустріальної епохи.
Передісторія:
- Трамп оголосив про вихід США з Паризької кліматичної угоди 1 червня.
- Він вважає, що угода м'яка по відношенню до провідних забруднювачів, таких як Китай та Індія, але ставить під загрозу промисловість США. При цьому він заявив, що має намір домовлятися про нові умови угоди.
- Світові лідери засудили це рішення. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що США повернулися до світу спиною.
Ольга Гетьманець, УП