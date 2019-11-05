США вийдуть із Паризької кліматичної угоди через рік

Вихід Сполучених Штатів із Паризької кліматичної угоди відбудеться через рік, коли повідомлення про це рішення набуде чинності.

Джерело: повідомлення на сайті Держдепу

Деталі: Згідно з умовами угоди, Штати подали офіційне повідомлення про відкликання до ООН.

Як додали в Держдепі, президент Дональд Трамп прийняв таке рішення через "несправедливий економічний тягар, покладений на американських робітників та платників податків".

Та підкреслили, що США скоротили всі види викидів у повітря.

Нагадаємо:

Паризька кліматична угода була ухвалена в грудні 2015 року і набула чинності 4 листопада 2016 року.

Представники 195 країн домовилися скорочувати обсяги викидів шкідливих газів в атмосферу, аби стримати підвищення температури повітря на планеті до кінця цього століття в межах двох градусів за Цельсієм від рівня доіндустріальної епохи.

Передісторія: