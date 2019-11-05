Імпічмент Трампа: Парнас готовий свідчити перед Палатою представників
Заарештований україно-американський бізнесмен Лев Парнас, пов’язаний із Рудольфом Джуліані, адвокатом президента Дональда Трампа, готовий дати свідчення комітетам Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.
Джерело: Reuters із посиланням на адвоката Парнаса
Деталі: Заарештований бізнесмен, який допомагав Джуліані шукати інформацію про конкурента Трампа Джо Байдена, є ключовою фігурою у рамках розслідування звинувачень.
Саме його свідчення можуть допомогти зрозуміти: зловживав Трамп своєю владою чи ні задля отримання політичних переваг.
Раніше Парнас відмовився давати свідчення та надавати документи.
"Ми будемо поважати та не будемо уникати запитів комітету, ми будемо виконувати вимоги у тій мірі, в якій вони є юридично обґрунтованими", – заявив його адвокат Джозеф Бонді.
Знати більше: Фруман і Парнас. Чим відомі бізнесмени, які фінансували кампанію Трампа
Передісторія:
- 10 жовтня у США заарештували двох бізнесменів Льва Парнаса й Ігоря Фрумана – уродженців України й Білорусі, – які були спонсорами виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа. Їх звинувачують у порушенні правил фінансування виборчих кампаній.
- За даними ЗМІ, з кінця 2018 року Фруман і Парнас представили Джуліані декільком українським прокурорам для обговорення справи Хантера Байдена – сина "демократа" Джо Байдена.
- Медіа повідомляли, що колишні генпрокурори України Віктор Шокін і Юрій Луценко "злили" Трампу компромат на його потенційного конкурента на виборах 2020 року Джо Байдена.
- Фруман і Парнас лобіювали звільнення посла США в Україні Марі Йованович, яку Трамп зняв з посади цієї весни. За даними журналістів, Парнас і Фруман шукали зустрічі з Володимиром Зеленським під час його інавгурації.
- За даними Reuters, Парнас і Фруман працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа.
- 12 жовтня стало відомо, що прокуратура в США розслідує можливе порушення закону з боку Рудольфа Джуліані під час його діяльності в Україні.
- Соратники Джо Байдена ініціювали процедуру імпічменту Трампа.