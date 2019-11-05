Імпічмент Трампа: Парнас готовий свідчити перед Палатою представників

Заарештований україно-американський бізнесмен Лев Парнас, пов’язаний із Рудольфом Джуліані, адвокатом президента Дональда Трампа, готовий дати свідчення комітетам Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

Джерело: Reuters із посиланням на адвоката Парнаса

Деталі: Заарештований бізнесмен, який допомагав Джуліані шукати інформацію про конкурента Трампа Джо Байдена, є ключовою фігурою у рамках розслідування звинувачень.

Саме його свідчення можуть допомогти зрозуміти: зловживав Трамп своєю владою чи ні задля отримання політичних переваг.

Раніше Парнас відмовився давати свідчення та надавати документи.

"Ми будемо поважати та не будемо уникати запитів комітету, ми будемо виконувати вимоги у тій мірі, в якій вони є юридично обґрунтованими", – заявив його адвокат Джозеф Бонді.

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