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Бойовики 20 разів порушили режим "тиші" – штаб ООС

Вівторок, 5 листопада 2019, 06:12

4 жовтня російські окупаційні війська 20 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Найманці гатили із заборонених Мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 та 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Противник вів вогонь поблизу Водяного, Мар'їнки, Красногорівки, Пищевика, Старогнатівки, Гнутового, Новотошківського, Новолуганського, Хутора Вільного, Кримського, Троїцького та інших населених пунктів.

Дослівно: "Вчора, 4 листопада, втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано."

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: ООСДонбасМінські угоди
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