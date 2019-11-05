Головні новини понеділка і ночі: припинення повноважень Луценко та судова реформа

Ірина Луценко пояснила, чому залишає Верховну Раду, Зеленський підписав закон про судову реформу – новини, які були актуальні 4 листопада.

Про Ірину Луценко

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко підтвердила, що просить про дострокове припинення повноважень нардепа за станом здоров'я.

Про судову реформу

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про діяльність органів суддівського врядування, який критикували ЄС і Канада.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше трьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Україна направила Росії ноту з вимогою вказати координати українських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" та буксиру "Яни Капу", які у листопаді 2018 року захопили і обстріляли російські військові.

У місті Вишневе Київської області росіянин пошкодив флагшток з чорно-червоним прапором Організації українських націоналістів біля пам’ятника "Небесної сотні", потім у відділку плакав, сміявся і стрибнув з 3-го поверху.

В Одеській області неповнолітній убив 14-річну Дарію Дробот, з якою у компанії інших дітей відпочивав у лісі. Наразі зловмисника затримали.

Зеленський призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної адміністрації.

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться в Києві найближчої неділі, 10 листопада.

Колишня послиня США в Україні Марі Йованович під час свідчень перед Конгресом заявила, що ексгенпрокурору Юрію Луценку не подобалось, що посольство закликало до реформи Генпрокуратури.

Із записів випливає, що Йованович у лютому 2019 року мала розмову з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим стосовно партнерів Рудольфа Джуліані Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Прокурор Костянтин Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі Diplomat Hall у Києві. Будівництво відбувалося під під час розслідування його незаконного збагачення.