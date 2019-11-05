Денісова заявила про погіршення здоров’я 4 політв’язнів

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Вівторок, 5 листопада 2019, 09:57

Здоров'я українських політв'язнів – Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Янікова, утримуваних в Росії за підозрою в участі в забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", –  погіршується.

Джерело: пост уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Facebook

Пряма мова: "Згідно з уточненою інформацією, Джеміль Гафаров, який утримується в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, знаходиться в преддіалізному стані та потребує термінової госпіталізації.   

Сервет Газієв, що знаходиться в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, має проблеми з кишківником та зубами. Він також потребує термінової госпіталізації".

Деталі: Також, за даними Денісової, мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного хірургічного втручання, Енвер Омеров та Асан Яніков. Цих політв’язнів утримують у ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

Омбудсмен додала, що звернулася до своєї колеги у РФ Тетяни Москалькової і просила провести повне медобстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну допомогу.

Українська правда
Теми: політв'язні Росія Крим


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