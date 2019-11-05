Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Денісова заявила про погіршення здоров’я 4 політв’язнів

Вівторок, 5 листопада 2019, 08:57

Здоров'я українських політв'язнів – Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Янікова, утримуваних в Росії за підозрою в участі в забороненій на території РФ релігійній організації "Хізб ут-Тахрір", –  погіршується.

Джерело: пост уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Facebook

Пряма мова: "Згідно з уточненою інформацією, Джеміль Гафаров, який утримується в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, знаходиться в преддіалізному стані та потребує термінової госпіталізації.   

Сервет Газієв, що знаходиться в ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области, має проблеми з кишківником та зубами. Він також потребує термінової госпіталізації".

Деталі: Також, за даними Денісової, мають проблеми зі здоров'ям, які потребують негайного хірургічного втручання, Енвер Омеров та Асан Яніков. Цих політв’язнів утримують у ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.

Омбудсмен додала, що звернулася до своєї колеги у РФ Тетяни Москалькової і просила провести повне медобстеження громадян України, за результатами якого надати відповідну допомогу.

Українська правда
Теми: політв'язніРосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: