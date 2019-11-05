Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявив, що не знає Йованович

Вівторок, 5 листопада 2019, 10:11

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає особисто колишнього посла США в Україні Марі Йованович, хоча в розмові з президентом України назвав її "не подарунки" і запевнив, що їй доведеться через дещо пройти.

Про це він заявив у коментарі журналістам в Білому домі, пише видання The Hill

"Я дійсно не знаю її, але якщо ви подивитеся на стенограму, президент України теж не був її шанувальником", - сказав Трамп, нагадуючи про стенограмі розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

"Я впевнений, що вона дуже гарна жінка. Я просто мало про неї знаю", - додав Трамп.

Згідно зі стенограмою, Трамп назвав Йовановича під час липневого розмови із Зеленським "не подарунком" і додав, що їй доведеться "дещо пережити". Зеленський також сказав, що вважає Йованович "поганим послом".

"Її ставлення до мене було далеке від ідеального, оскільки вона захоплювалася колишнім президентом і була на його боці. Вона б не сприйняла мене як нового президента", - сказав Зеленський Трампу.

Знати більше:

Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

"Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу"

Нагадаємо:

  • З 2016 по 2019 роки посольство США в Україні очолювала Марі Йованович. Уже після звільнення Йованович президент США Дональд Трамп у розмові із президентом України Володимиром Зеленський назвав її "поганим послом".
  • Після звільнення Йованович заявила, що вона відмовилася передавати прохання адвоката Трампа Руді Джуліані українським чиновникам. Йованович сказала, що порадила для комунікації використовувати офіційні правоохоронні канали.
  • Йованович давала свідчення у справі імпічменту трьом комітетам Палати представників США в середині жовтня, а вчора була опублікована стенограма її свідчень.
  • Вона, зокрема, сказала, що була налякана ремаркою Трампа про те, що "на неї невдовзі чекають певні речі".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЗеленськийСШАУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: