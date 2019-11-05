Трамп заявив, що не знає Йованович
Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає особисто колишнього посла США в Україні Марі Йованович, хоча в розмові з президентом України назвав її "не подарунки" і запевнив, що їй доведеться через дещо пройти.
Про це він заявив у коментарі журналістам в Білому домі, пише видання The Hill
"Я дійсно не знаю її, але якщо ви подивитеся на стенограму, президент України теж не був її шанувальником", - сказав Трамп, нагадуючи про стенограмі розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.
"Я впевнений, що вона дуже гарна жінка. Я просто мало про неї знаю", - додав Трамп.
Згідно зі стенограмою, Трамп назвав Йовановича під час липневого розмови із Зеленським "не подарунком" і додав, що їй доведеться "дещо пережити". Зеленський також сказав, що вважає Йованович "поганим послом".
"Її ставлення до мене було далеке від ідеального, оскільки вона захоплювалася колишнім президентом і була на його боці. Вона б не сприйняла мене як нового президента", - сказав Зеленський Трампу.
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Нагадаємо:
- З 2016 по 2019 роки посольство США в Україні очолювала Марі Йованович. Уже після звільнення Йованович президент США Дональд Трамп у розмові із президентом України Володимиром Зеленський назвав її "поганим послом".
- Після звільнення Йованович заявила, що вона відмовилася передавати прохання адвоката Трампа Руді Джуліані українським чиновникам. Йованович сказала, що порадила для комунікації використовувати офіційні правоохоронні канали.
- Йованович давала свідчення у справі імпічменту трьом комітетам Палати представників США в середині жовтня, а вчора була опублікована стенограма її свідчень.
- Вона, зокрема, сказала, що була налякана ремаркою Трампа про те, що "на неї невдовзі чекають певні речі".
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