На непідконтрольній українському уряду території у Золотому-5 внаслідок обстрілу бойовиків зі стрілецької зброї отримав поранення 16-річний підліток.

Джерело: звіт ОБСЄ за 2 листопада, пресслужба Операції об’єднаних сил

Деталі: Подія сталася ще 21 вересня. Про неї йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зокрема, у звіті йдеться: "…1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 21 вересня 2019 року хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на північний захід від Луганська)".

Хлопця доправили у лікарню непідконтрольного уряду Первомайська (58 км на захід від Луганська) Йому зробили операцію у зв’язку з пораненнями ребер. За словами медпрацівників, хлопцю також надали психологічну допомогу.

1 жовтня 40-річну матір підлітка та 5 сусідів (віком 55–65 років) повідомили, що молодик "отримав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок вогню зі стрілецької зброї після урочистостей з нагоди Дня села".

Командування ООС закликало для уникнення небезпеки для життя та здоров’я утримуватися від поїздок на непідконтрольну територію.

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