Окупанти підстрелили підлітка біля кав’ярні – ОБСЄ

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Вівторок, 5 листопада 2019, 11:45

На непідконтрольній українському уряду території у Золотому-5 внаслідок обстрілу бойовиків зі стрілецької зброї отримав поранення 16-річний підліток.

Джерело: звіт ОБСЄ за 2 листопада, пресслужба Операції об’єднаних сил

Деталі: Подія сталася ще 21 вересня. Про неї йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Зокрема, у звіті йдеться: "…1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 21 вересня 2019 року хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на північний захід від Луганська)".

Хлопця доправили у лікарню непідконтрольного уряду Первомайська (58 км на захід від Луганська) Йому зробили операцію у зв’язку з пораненнями ребер. За словами медпрацівників, хлопцю також надали психологічну допомогу.

1 жовтня 40-річну матір підлітка та 5 сусідів (віком 55–65 років) повідомили, що молодик "отримав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок вогню зі стрілецької зброї після урочистостей з нагоди Дня села".

Командування ООС закликало для уникнення небезпеки для життя та здоров’я утримуватися від поїздок на непідконтрольну територію.

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Нагадаємо: 

  • У Золотому розведення почалося 29 жовтня – попри недотримання бойовиками режиму тиші впродовж 7 днів.
  • 1 листопада пресцентр ООС повідомив, що у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області завершилося дзеркальне розведення сил та засобів.
  • Рамкове рішення про розведення сил і засобів на Донбасі було підписано у вересні 2016 року. Документ передбачав створення трьох пілотних зон безпеки: Золоте, Петровське та Станиця Луганська.
  • 1 жовтня 2016 року на околиці міста Золоте Луганської області відбулося відведення Збройних сил України на визначені рубежі, а 7 жовтня 2016 року військові відійшли від Петрівського Донецької області. У Станиці Луганській розведення буксувалося через обстріли.
  • Цього разу розведення почалося зі Станиці Луганської 30 червня 2019 року.
  • Після розведення сил у Петрівському і Золотому штаб Об'єднаних сил планував почати розведення у районі Богданівки, потім – ще на 4-х ділянках, а тоді вже вздовж усієї лінії зіткнення.

Українська правда
Теми: ООС бойові дії обстріл ОБСЄ


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