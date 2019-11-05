У полтавських бізнесменів відібрали сумки з 12 мільйонами під Одесою

Поблизу Одеси група невідомих осіб напала на підприємців з Полтавщини і відібрала понад 12 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба поліції Одеської області

Дослівно: "Одеські поліцейські розслідують розбійний напад на підприємців з Полтавщини. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ".

Деталі: Подія сталася близько 18:00 4 листопада на 24 км автошляху "Київ-Одеса".

Підприємці, які на авто їхали на промтоварний ринок по товар, зупинилися біля кафе на під’їзді до Одеси.

У цей час група невідомих осіб у камуфляжній формі та балаклавах розпилили на людей у салоні балончик з невідомою речовиною, заволоділи сумками з грошима і втекли на машині.

Правоохоронці розшукують зловмисників.