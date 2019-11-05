Автомобіль врізався у маршрутне таксі: 7 осіб у лікарні
Вівторок, 5 листопада 2019, 11:41
У Дніпрі водійка Volkswagen не впоралася з керуванням і втаранилася в маршрутне таксі, у результаті ДТП 7 осіб потрапили до лікарні.
Джерело: пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області
Дослівно: "На вулиці Овражній сталася ДТП між маршрутним таксі та автомобілем Volkswagen.
Попередньо 29-річна водійка Volkswagen не впоралася з керуванням, автомобіль занесло на зустрічну смугу, де у цей час рухалась маршрутка".
Деталі: За даними патрульних, отримали забої 6 пасажирів громадського транспорту. Їх шпиталізувала швидка допомога. Травми отримала і кермувальниця. Її також доправили до лікарні.
У поліції закликали водіїв уникати різких маневрів та дотримуватися швидкісного режиму під час руху у дощову погоду.
Українська правда