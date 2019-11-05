Заступник мера Ужгорода "віджав" у міста землю і передав дружині

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Вівторок, 5 листопада 2019, 15:40

Заступник голови Ужгородської міськради незаконно відчужив 0,3 га комунальної землі, призначені під житлову забудову, які згодом опинилися у розпорядженні його дружини.

Джерело: сайт Служби безпеки

Дослівно: "У 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 га.

Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 мільйон 200 тисяч гривень".

Деталі: Земельні ділянки призначалися під житлову забудову.

Наразі вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину.

Через махінацію правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

В рамках справи у приміщенні Ужгородської міськради та за місцями роботи і проживання чиновника провели обшуки.

Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що обшуки відбуваються у заступника ужгородського міського голови Василя Гомоная. Він один із трьох заступників ужгородського мера.

Довідка: Гомонай з 12 вересня 2017 року затверджений заступником міського голови Ужгородської міськради.

Він координує роботу департаменту міського господарства, управління капітального будівництва в Ужгороді.

Також Гомонай несе персональну відповідальність за "забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері житлово-комунального господарства та капітального будівництва".

Українська правда
Теми: Ужгород СБУ місцева влада


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