Лікаря київського онкодиспансеру піймали на хабарі

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Вівторок, 5 листопада 2019, 17:10

Прокуратура спільно з поліцейськими Києва викрила лікаря "Київського обласного онкологічного диспансеру" на отриманні хабара у 2 тисяч доларів.

Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва

Дослівно: "Лікар вимагав та отримав 2 000 доларів за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження".

 
 

Деталі: За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: хабар прокуратура Київ


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