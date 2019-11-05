Лікаря київського онкодиспансеру піймали на хабарі
Вівторок, 5 листопада 2019, 16:10
Прокуратура спільно з поліцейськими Києва викрила лікаря "Київського обласного онкологічного диспансеру" на отриманні хабара у 2 тисяч доларів.
Джерело: пресслужба прокуратури міста Києва
Дослівно: "Лікар вимагав та отримав 2 000 доларів за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження".
Деталі: За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.
Нагадаємо:
- 3 жовтня прокуратура спільно з СБУ і поліцією затримали у Києві на хабарі у 20 тисяч доларів завідувача відділу трансплантації та хірургії печінки Національного інституту трансплантології НАМНУ.
- В МОЗ зазначили, що вкрай схвильовані цією ситуацією та сподіваються на об’єктивне та професійне розслідування.
Українська правда