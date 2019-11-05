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Левченко йде зі "Свободи" і тягне за собою двох депутатів Київради

Вівторок, 5 листопада 2019, 17:47

Народний депутат 8-го скликання Юрій Левченко заявив про вихід із партії "Свобода", членом якої був 11 років.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Левченко заявив, що йому стало очевидним, що "забезпечити гідне життя більшості українського народу в рамках політичної боротьби в "Свободі" неможливо з різних об’єктивних і суб’єктивних причин". Він також додав, що не йде з громадсько-політичного життя і не збирається "бігати" по інших політичних проектах.

Водночас, як пише громадський рух "Чесно" депутати Київради "Прохор Антоненко та Святослав Кутняк, окрім залишення лав партії, якій вони були віддані з 2010 року, також подали заяви про вихід із фракції ВО "Свобода".  

Чинним Регламентом роботи Київради передбачено, що депутатські групи ради формуються з депутатів, котрі не входять до складу депутатських фракцій міськради, на основі спільних поглядів з питань соціально-економічного розвитку міста Києва, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками.

Для формування депутатської групи потрібно щонайменше п'ятеро депутатів Київради, тому нової групи створено не буде.

Антоненко та Кутняк були помічниками-консультантами Левченка за його депутатства в парламенті.

Українська правда

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Теми: Свобода
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