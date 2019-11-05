Льовочкін заплатив 2 млн євро за угоду з ЄС всупереч ув’язненню Тимошенко – ЗМІ

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", ексголова Адміністрації Президента Сергій Льовочкін фінансував лобістську кампанію Пола Манафорта в Європі.

Лобісти Манафорта мали переконати європейських політиків, що ув’язнення опозиційної лідерки Юлії Тимошенко не заважає угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Джерело: "Слідство.Інфо" з посиланням на матеріал Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP

Деталі: Адміністрація Януковича сподівалася підписати угоду про зону вільної торгівлі та асоціацію з ЄС у 2013 році.

Ув’язнення Тимошенко поставило ці плани під загрозу.

Водночас, Пол Манафорт запевняв Януковича, що "друзі на заході не відвернулися" від України – їм просто "потрібна допомога, щоб протистояти тиску прихильників Тимошенко".

Слова Манафорта є у звіті "Стратегія з компенсації наслідків судового процесу над Тимошенко". Документ був вкладений до одного з тисяч електронних листів, які опинилися у журналістів.

Як стверджують ЗМІ, листування між Манафортом і Льовочкіним тривало з 2008 року.

Манафорт для лобіювання інтересів України в Європі залучив експрезидента Парламентської асамблеї Ради Європи Мевлюта Чавушоглу і "Габсбурзьке тріо".

До останнього входили експрезидент Польщі Александр Кваснєвський, ексканцлер Австрії Альфред Гусенбауер та експрем’єр Італії Романо Проді, який раніше обіймав посаду президента Єврокомісії.

З отриманих журналістами електронних листів випливає, що Льовочкін через контрольовані Манафортом рахунки оплачував роботу лобістів, які переконували Європу, що ув’язнення Тимошенко не впливає на угоду про асоціацію.

Льовочкін витратив на європейське лобі близько двох мільйонів євро.

Кампанія Манафорта виявилася успішною: ЄС запропонував Україні угоду про асоціацію, Тимошенко залишалася у в’язниці.

Водночас, Янукович під тиском Росії угоду не підписав і в розпал Революції Гідності втік з України.

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