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Оприлюднено лист, у якому Трамп запрошує Зеленського до Вашингтона

Середа, 6 листопада 2019, 08:39

У Конгресі оприлюднили лист президента США Дональда Трампа президенту України Володимиру Зеленському з запевненнями у непохитній підтримці і запрошенням до Білого дому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оприлюднену копію листа.

"Вашингтон і Київ є непохитними партнерами, що працюють разом для реалізації спільного бачення стабільної, процвітаючої і демократичної України, інтегрованої до євроатлантичної спільноти. Наше партнерство ґрунтується на ідеї, що вільні громадяни повинні мати можливість здійснювати свої демократичні права, вибирати свою долю і жити в мирі", - написав Трамп.

"Успіх України є прикладом тріумфу демократії над відроджуваним деспотизмом. Підтримка США суверенітету і територіальної цілісності України непохитна", - йдеться в листі.

За словами Трампа, США готові допомагати Україні у реалізації її потенціалу.

У листі президент США запросив Зеленського зустрітися з ним в Білому домі, як тільки вони зможуть підібрати відповідний час.

Нагадаємо, під час свідчень у Конгресі тимчасовий повірений США в справах України Вільям Тейлор розповів, що привіз із собою у Київ лист від президента Трампа, у якому той привітав президента Зеленського з перемогою на виборах і запросив його на зустріч в Овальному кабінеті. 

Теми: СШАТрампЗеленський
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