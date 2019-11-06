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Радник Кличка: Протистояння з офісом Зеленського більше немає

Середа, 6 листопада 2019, 10:24

В Офісі президента більше не намагатимуться посунути Віталія Кличказ посади голови КМДА.

Джерело: інтерв'ю радника мера Києва, ексгенпродюсера українського Comedy Club Максима Бахматова Bihus.Info.

Пряма мова: "На сьогоднішній день команда Кличка не є командою Зеленського, але я би не сказав, що вона опонує. Є Зеленський, законнообраний і народний президент, реально дуже крутий, є в нього частини команди, різні полюси, і є пан Кличко – законнообраний мер 5 років тому…"

Деталі: Бахматов прокоментував нещодавнє протистояння, коли Богдан публічно "тролив" київського мера.

Пряма мова: "Одна історія, коли Богдан тролить Кличка, інша історія - коли Богдан буде намагатися тролити Бахматова, а Бахматов буде тролити Богдана.

Кличко це мер, а Богдан це керівник Офісу президента, чому він має тролити мера? І взагалі, що таке тролити? Ти маєш давати факти, прокуратура має давати якісь запити, СБУ і таке інше… все інше – це такий феєрверк без результату".

Те, що відбувалось у публічному і непублічному просторі між головою ОП Андрієм Богданом і Кличком, Бахматов назвав фарсом та дешевим наступом.

На його думку більше спроб "звалити" Кличка з боку Банкової не буде – "Вже є, чим займатися".

Бахматов додав, що рейтинг Кличка в Києві останнім часом зростав, а "кандидата" від Банкової Олександра Ткаченка - падав.

Знати більше: 

Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка

Нагадаємо:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня.
  • Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко не контролює столичну раду.
  • Міський голова Києва Віталій Кличко   просив Національне антикорупційне бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.
  • Народний депутат від "Слуги народу", який мітить на пост голови КМДА, Олександр Ткаченко звернувся до прем'єра Олексія Гончарука провести аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка, КМДА та її структур. Прем’єр-міністр погодився.
  • 4 вересня Кабінет міністрів погодив звыльнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
  • Президент Володимир Зеленський поки не підписав указ про звільнення Кличка. 
  • Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Теми: Віталій КличкоБогданКиївЗеленський
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