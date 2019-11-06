На Харківщині обстріляли автомобіль активіста

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Середа, 6 листопада 2019, 11:30

Поблизу села Підсереднє у Харківській області посеред дороги невідомі особи з автомобіля обстріляли автівку місцевого активіста.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Дослівно: "5 листопада о 21:30 до чергової частини Великобурлуцького відділення поліції надійшла інформація від місцевого мешканця.

Він повідомив, що поблизу села Підсереднє на ґрунтовій дорозі невідомі з автомобіля скоїли кілька пострілів по його автомобілю".

Деталі: На місце події виїхала група реагування патрульної поліції. Відзначається, що в результаті події ніхто не постраждав.

 

Наразі правоохоронці оглядають місця події та встановлюють всі обставини. Особовий склад відділення орієнтований на розшук осіб, причетних до стрілянини.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ.

 

Українська правда
Теми: Харків поліція активісти


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