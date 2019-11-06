Частину України заллє дощами, на іншій триватиме квітневе диво
В Україну прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ, а на Півдні, Сході і в Центрі триматиметься квітнева погода
Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко
Деталі: Оскільки фронт - холодний, то й, відповідно, температура повітря знизиться у цих же областях - у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.
Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей сухо та +15 +22 градуси.
Вітер вгамується, напрямок - з північного сходу та сходу.
У Києві 7-го листопада буде хмарно з проясненнями, можливі дощі, особливо ввечері.
Впродовж дня максимальна температура повітря в столиці коливатиметься навколо +10 градусів.
8-го листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.
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