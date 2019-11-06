Частину України заллє дощами, на іншій триватиме квітневе диво

В Україну прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ, а на Півдні, Сході і в Центрі триматиметься квітнева погода

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Деталі: Оскільки фронт - холодний, то й, відповідно, температура повітря знизиться у цих же областях - у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.

Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей сухо та +15 +22 градуси.

Вітер вгамується, напрямок - з північного сходу та сходу.

У Києві 7-го листопада буде хмарно з проясненнями, можливі дощі, особливо ввечері.

Впродовж дня максимальна температура повітря в столиці коливатиметься навколо +10 градусів.

8-го листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.