Частину України заллє дощами, на іншій триватиме квітневе диво

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Середа, 6 листопада 2019, 11:53

В Україну прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ, а на Півдні, Сході і в Центрі триматиметься квітнева погода

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Деталі: Оскільки фронт - холодний, то й, відповідно, температура повітря знизиться у цих же областях - у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.

 

Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей сухо та +15 +22 градуси.

Вітер вгамується, напрямок - з північного сходу та сходу.

 

У Києві 7-го листопада буде хмарно з проясненнями, можливі дощі, особливо ввечері.

Впродовж дня максимальна температура повітря в столиці коливатиметься навколо +10 градусів.

8-го листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.

Теми: погода


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