Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Частину України заллє дощами, на іншій триватиме квітневе диво

Середа, 6 листопада 2019, 10:53
Частину України заллє дощами, на іншій триватиме квітневе диво

В Україну прийде холодний атмосферний фронт і принесе дощі на Захід та Північ, а на Півдні, Сході і в Центрі триматиметься квітнева погода

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталки Діденко

Деталі: Оскільки фронт - холодний, то й, відповідно, температура повітря знизиться у цих же областях - у північній та західній частині протягом дня очікується +9+14 градусів.

 

Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей сухо та +15 +22 градуси.

Вітер вгамується, напрямок - з північного сходу та сходу.

 

У Києві 7-го листопада буде хмарно з проясненнями, можливі дощі, особливо ввечері.

Впродовж дня максимальна температура повітря в столиці коливатиметься навколо +10 градусів.

8-го листопада свіжа погода затримається, а 9-10 листопада знову потепліє.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: