Кличко звільнив Скрипку і ще п’ятьох радників

Мер Києва Віталій Кличко звільнив шість радників, що працювали на громадських засадах, серед яких лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Джерело: розпорядження мера Києва №932 та №934 від 1 листопада.

Деталі: Зокрема, Кличко звільнив лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку, який займав посаду радника з питань культури з серпня 2014 року, та режисера та куратора проєкту Art United Us Гео Лерос, який працював радником з питань втілення культурно-мистецьких арт-проектів. Лерос наразі також є позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Серед решти звільнених радник з питань запобігання та виявлення корупції блогер і бізнесмен Карл Волох, радник з питань взаємодії з депутатським корпусом Київради Леся Дутка, радник з питань взаємодії з земляцтвами Микола Колесник та радник з питань житлово-комунального господарства Андрій Черевко.

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