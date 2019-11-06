Кличко звільнив Скрипку і ще п’ятьох радників

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Середа, 6 листопада 2019, 12:23

Мер Києва Віталій Кличко звільнив шість радників, що працювали на громадських засадах, серед яких лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка.

Джерело: розпорядження мера Києва №932 та №934 від 1 листопада.

Деталі: Зокрема, Кличко звільнив лідера гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипку, який займав посаду радника з питань культури з серпня 2014 року, та режисера та куратора проєкту Art United Us Гео Лерос, який працював радником з питань втілення культурно-мистецьких арт-проектів. Лерос наразі також є позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Серед решти звільнених радник з питань запобігання та виявлення корупції блогер і бізнесмен Карл Волох, радник з питань взаємодії з депутатським корпусом Київради Леся Дутка, радник з питань взаємодії з земляцтвами Микола Колесник та радник з питань житлово-комунального господарства Андрій Черевко.

Нагадуємо:

  • 4 вересня Кабінет міністрів погодив звыльнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.
  • Президент Володимир Зеленський поки не підписав указ про звільнення Кличка. 
  • Кличко позиваєтьсядо Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Теми: Віталій Кличко Київ


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