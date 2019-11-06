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Австрія виділяє мільйон євро на допомогу Донбасу

Середа, 6 листопада 2019, 11:54

Уряд Австрії 6 листопада вирішив надати 500 тисяч євро Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і ще 500 тисяч євро австрійським неурядовим організаціям для пом'якшення надзвичайної ситуації в кризових регіонах України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійське агентство APA.

"Австрія підтримує Україну в кризі, яка триває вже більше п'яти років. Виділивши 1 мільйон євро, ми хочемо полегшити доступ гуманітарної допомоги і підтримати операції з розмінування в конфліктних регіонах", - заявив міністр закордонних справ Александр Шалленберг.

Як зазначається, незважаючи на прогрес у стримуванні конфлікту, гуманітарна ситуація в постраждалих районах України продовжує викликати занепокоєння.

"Ситуація в плані безпеки залишається нестабільною, особливо в східній частині країни, незважаючи на режим припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в рамках своєї діяльності з надання надзвичайної допомоги австрійські неурядові організації забезпечують цивільне населення предметами першої необхідності і надають медичну допомогу, психосоціальну підтримку та юридичні консультації.

Крім того, цивільне населення стикається з постійною загрозою протипіхотних мін.

"Австрія послідовно виступає за розмінування та знищення протипіхотних наземних мін, які завдають величезних страждань цивільному населенню і перешкоджають розвитку і відновленню", - сказав Шалленберг.

Міжнародний комітет Червоного Хреста є однією з небагатьох діючих на місцевому рівні організацій, що мають доступ на не контрольовані урядом України території.

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Теми: АвстріяДонбас
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