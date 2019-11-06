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Назвали причину масового мору риби на Херсонщині

Середа, 6 листопада 2019, 14:21
Назвали причину масового мору риби на Херсонщині

Причиною масового замору риби в Дніпро-Бузькому лимані на Херсонщині назвали аміак, який виділився через природні, а не через техногенні процеси.

Джерело: заява завідувача кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев, "UA.Новини Суспільне"

Деталі: За його словами, виділення шкідливої речовини сталося через природні, а не через техногенні процеси.

 

Дослівно: "Є думка, що задуха риби — явища техногенного характеру. Ми стверджуємо, що задуха риби — явище природнє, яке по Україні спостерігається по всім містах внаслідок підвищення температури клімату. Це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища".

Нагадаємо:

  • 4 листопада на Херсонщині, у Голопристанському районі, на території кар’єру Херсонського морського торговельного порту, де добувають пісок, загинуло понад 2 мільйони рибин.
  • Попередньо вважалося, що під час робіт у кар’єрі був підірваний пласт піску на глибині, і вийшов сірководень, що спричинило мор риби.

Українська правда
Теми: Херсон
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