Назвали причину масового мору риби на Херсонщині

Причиною масового замору риби в Дніпро-Бузькому лимані на Херсонщині назвали аміак, який виділився через природні, а не через техногенні процеси.

Джерело: заява завідувача кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев, "UA.Новини Суспільне"

Деталі: За його словами, виділення шкідливої речовини сталося через природні, а не через техногенні процеси.

Дослівно: "Є думка, що задуха риби — явища техногенного характеру. Ми стверджуємо, що задуха риби — явище природнє, яке по Україні спостерігається по всім містах внаслідок підвищення температури клімату. Це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища".

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