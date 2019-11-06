Назвали причину масового мору риби на Херсонщині
Причиною масового замору риби в Дніпро-Бузькому лимані на Херсонщині назвали аміак, який виділився через природні, а не через техногенні процеси.
Джерело: заява завідувача кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев, "UA.Новини Суспільне"
Деталі: За його словами, виділення шкідливої речовини сталося через природні, а не через техногенні процеси.
Дослівно: "Є думка, що задуха риби — явища техногенного характеру. Ми стверджуємо, що задуха риби — явище природнє, яке по Україні спостерігається по всім містах внаслідок підвищення температури клімату. Це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища".
Нагадаємо:
- 4 листопада на Херсонщині, у Голопристанському районі, на території кар’єру Херсонського морського торговельного порту, де добувають пісок, загинуло понад 2 мільйони рибин.
- Попередньо вважалося, що під час робіт у кар’єрі був підірваний пласт піску на глибині, і вийшов сірководень, що спричинило мор риби.
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