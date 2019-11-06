У США назвали країни, які спробують вплинути на результати виборів 2020

У США визначили країни, які спробують втрутитися у президентські вибори 2020 року.

Джерело: заява низки американських відомств, опублікована на сайті Пентагону.

Деталі: "Росія, Китай, Іран та інші іноземні недружні суб'єкти намагатимуться втручатися у виборчий процес чи впливати на рішення виборців", - йдеться у заяві.

За даними уряду та американських спецслужб, втручання у вибори буде здійснюватися "за допомогою різноманітних засобів, включаючи кампанії у соціальних мережах, заходи з метою дезінформації суспільства, або здійснюючи руйнівні кібератаки на федеральну та локальну виборчу інфраструктуру".

Чому це важливо: З метою захисту виборчого процесу очільники міністерств та спецслужб закликають громадян США бути пильними та повідомляти про всі підозри до місцевих відділень виборчих органів, ФБР та міністерства національної безпеки. Американцям радять звертатися до надійних джерел у пошуках інформації стосовно виборів.

Повідомляється, що наразі немає ознак хакерського зламу, проте відстеження ймовірних загроз триватиме.

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