"Слуга народу" каже, що ЗМІ хибно зрозуміли слова їхнього партійця про Донбас

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Середа, 6 листопада 2019, 16:46

У партії "Слуга народу" заявили, що ЗМІ хибно потрактували слова їхнього партійця Максима Ткаченка щодо людей, які наразі працюють в ОРДЛО і зможуть потрапити в нову владу.

Про це йдеться у заяві партії "Слуга народу" на офіційній сторінці у Facebook.

В партії навели нові заяви Ткаченка.

"Деякі ЗМІ потрактували його слова хибно, назвавши "спеціалістами" представників так званих "ЛНР/ДНР". Насправді, Максим Ткаченко чітко наголошує: "За результатами цього вибору в нових українських луганській та донецькій місцевих владах можуть опинитися нинішні керівники лікарень, шкіл, університетів, театрів Луганська, Донецька та інших міст, які не брали ніякої участі в незаконних діях, а залишилися на тій території як заручники ситуації", – сказано у заяві.

Крім того, Ткаченко на своїй сторінці Facebook вказав, що рано чи пізно вибори таки відбудуться, але тільки згідно із законодавством України та тільки за участю міжнародних організацій.

Передісторія:

  • Видання Донбасс.Реаліі. взяло коментар у нардепа від "Слуги народу" Максима Ткаченка, який заявив: "Мені здається, що і на тій стороні (в ОРДЛО – ред.) є професійні люди, все одно є притомні люди, все одно є чесні і порядні люди, які хочуть миру, хочуть повернення території (в Україну – ред.), але з різних причин залишаються там… Я не виключаю, що хтось із них може залишитися в команді нової влади".

Українська правда


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