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Російських пропагандистів потролили на світовому форумі

Середа, 6 листопада 2019, 16:28
Російських пропагандистів потролили на світовому форумі

Російський федеральний телеканал Russia Today зазнав тролінгу на тлі протесту української делегації на Світовому форумі за демократію у Страсбурзі.

Це сталося під час дискусії після виступу заступника головного редактора RT Анни Бєлкіної, повідомляє "Укрінформ".

Спочатку представниця RT, пояснюючи, чому ЗМІ втрачають довіру у громадян, згадала негативні приклади із США – вибори президента 2016 року, а також початок Brexit того ж року.

На що продюсер радіо "Франс культура" Крістін Окрен зауважила, чому Бєлкіна серед прикладів не згадала саму Росію? Після цього в усій залі засідань та на публічному балконі, де перебувало близько тисячі учасників форуму, пролунали масові аплодисменти та вигуки, спрямовані проти RT.

Далі на великому екрані з’явилася карикатура, що висміює сутність російської пропаганди. Зазначається, що роботу миттєво створив художник паризького сатиричного видання Charlie Hebdo, який працює на форумі.

 
укрінформ

Після цього, представники української делегації перервали чергову репліку Бєлкіної, піднялися зі своїх місць та почали вигукувати: "Світовий форум за демократію – не місце для пропаганди".

Учасники заходу також гучно і масово підтримували українців, коли вони задавали запитання, чому організатори запросили навчати стандартам преси та відновлення довіри до новин саме російського пропагандиста, який масово поширює фейки по всьому світу.

Зазначається, що форум за демократію триватиме у Страсбурзі до 8 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: пропагандаРосія
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