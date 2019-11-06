Стало відомо, якої публічної заяви вимагав адвокат Трампа від Зеленського

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський зробив заяву про намір розслідувати справу компанії "Бурісма", у якій працював син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантер, та нібито українське втручання у вибори в США 2016 року.

Деталі так званої "антикорупційної заяви" стали відомі з документів, оприлюднених напередодні Конгресом, йдеться у статті "Європейської правди".

Напередодні були оприлюднені текстові повідомлення, листування між радником Зеленського Андрієм Єрмаком та колишнім спецпредставником США в Україні Куртом Волкером, де вони обговорюють текст цієї заяви та конкретні формулювання.

Сама вимога з’явилася усередині літа, коли Київ ще не знав про замороження безпекової допомоги.

Руді Джуліані не лише особисто контактував із Банковою з цього приводу, але й визначав вимоги офіційних осіб, зокрема Волкера та посла США в ЄС Гордона Сондленда, визнали обидва посадовці.

Київ мав вийти із заявою про початок розслідування. При цьому, як зізнався Сондленд, була чітка вимога про те, що цю заяву мав зробити особисто Зеленський, а не, наприклад, генпрокурор.

12 серпня Банкова дала згоду на заяву Зеленського. Єрмак надіслав Волкеру варіант її тексту – російський оригінал та переклад англійською.

Ключовий фрагмент, переданий на узгодження до Вашингтона, звучав так: "На окрему увагу заслуговує проблема втручання в політичні процеси Сполучених Штатів, зокрема за можливої участі деяких українських політиків. Хочу заявити про неприпустимість подібної практики. Ми маємо намір забезпечити і довести до кінця прозоре і неупереджене розслідування ... що запобігатиме повторенню цієї проблеми в майбутньому".

"Джуліані сказав, що це непереконливо. Він сказав: якщо вони (Україна) не хочуть розслідувати саме "Бурісму" і саме щодо (втручання у вибори) 2016 року, то про що ми взагалі говоримо?" – переказав Волкер дискусії щодо української пропозиції.

Із Вашингтона у відповідь передали свій варіант заяви Зеленського, де були чітко згадані обидві важливі для Трампа теми – але на Банковій відмовилися давати хід американському варіанту.

"І я з ними погодився, – розповідає Волкер. – Тому у підсумку ідея цієї заяви просто померла".

Читайте детальніше у статті: "Хто формує думку Трампа про Україну: закриті свідчення Курта Волкера у Конгресі США"