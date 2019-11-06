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Дії Луценка лише підсилили скепсис Трампа стосовно України – Волкер

Середа, 6 листопада 2019, 22:11

Колишній представник Держдепу США з питань України Курт Волкер вважає, що інформаційна кампанія ексгенпрокурора Юрія Луценка підживила скептичне ставлення президента Трампа до України.

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень Волкера перед Конгресом, огляд яких опублікувала "Європейська правда".

Виходячи зі слів Волкера, у Трампа було глибоко вкорінене негативне сприйняття України, засноване на даних про українську корупцію в минулому, проте дії Юрія Луценка ще більше посилили це сприйняття.

Волкер вважає, що саме Луценко був джерелом страхів Трампа, що "українці хотіли його скинути".

"Дипломат уточнив: він вважає, що джерелом цих страхів є саме Юрій Луценко, який на початку 2019 року, ще обіймаючи посаду генпрокурора, провів у США інформаційну кампанію, під час якої атакував посла Йованович та несподівано визнав, що Україна... втручалася в американські вибори", - йдеться у матеріалі "ЄвроПравди".

На запитання конгресменів, чи має він підстави вважати, що Трамп повірив звинуваченням Луценка, Волкер відповів ствердно.

"Думаю, що так. Я знаю, що Джуліані повірив, і я також знаю, що Джуліані звітував президенту Трампу про це", – повідомив дипломат.

Волкер переконаний, що ця нова хвиля звинувачень підживила скептичне ставлення Трампа до України, яке дещо згасло після 2017 року. Маючи контакт із Джуліані, який слугував каналом донесення інформації до Білого дому, Луценко генерував несприйняття Трампом України навіть усупереч порадам його команди, йдеться у статті.

Детальніше читайте у статті: Хто формує думку Трампа про Україну: закриті свідчення Курта Волкера у Конгресі США

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампЛуценко
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