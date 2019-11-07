Саудівська Аравія завербувала працівників Twitter для передачі даних – AP

За допомогою двох працівників Twitter уряд Саудівської Аравії збирав інформацію про своїх критиків.

Джерело: Associated Press

Деталі: Звинувачення були пред’явлені двом колишнім працівникам соціальної мережі: Ахмеду Абуаммо та Алі Забараху. Максимальний термін покарання, який світить звинуваченим – 30 років ув’язнення.

Забарах визнав, що цікавився даними користувачі, проте заявив, що робив це лише із власного інтересу. Після цього він разом із сім’єю полетів до Саудівської Аравії і не повернувся.

У скарзі, направленій окружному суду США у Сан-Франциско, деталізовані зусилля посадовців Ер-Ріяда щодо вербування колишній співробітників компанії для пошуку приватних даних користувачів соцмережі.

Акаунти, які цікавили владу Саудівської Аравії, мали понад 1 мільйон підписників.

Twitter визнав, що співпрацював у розслідуванні, та заявив, що обмежує доступ до конфіденційної інформації облікового запису.