Саудівська Аравія завербувала працівників Twitter для передачі даних – AP
За допомогою двох працівників Twitter уряд Саудівської Аравії збирав інформацію про своїх критиків.
Джерело: Associated Press
Деталі: Звинувачення були пред’явлені двом колишнім працівникам соціальної мережі: Ахмеду Абуаммо та Алі Забараху. Максимальний термін покарання, який світить звинуваченим – 30 років ув’язнення.
Забарах визнав, що цікавився даними користувачі, проте заявив, що робив це лише із власного інтересу. Після цього він разом із сім’єю полетів до Саудівської Аравії і не повернувся.
У скарзі, направленій окружному суду США у Сан-Франциско, деталізовані зусилля посадовців Ер-Ріяда щодо вербування колишній співробітників компанії для пошуку приватних даних користувачів соцмережі.
Акаунти, які цікавили владу Саудівської Аравії, мали понад 1 мільйон підписників.
Twitter визнав, що співпрацював у розслідуванні, та заявив, що обмежує доступ до конфіденційної інформації облікового запису.
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