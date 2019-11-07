Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Саудівська Аравія завербувала працівників Twitter для передачі даних – AP

Четвер, 7 листопада 2019, 02:27

За допомогою двох працівників Twitter уряд Саудівської Аравії збирав інформацію про своїх критиків.

Джерело: Associated Press

Деталі: Звинувачення були пред’явлені двом колишнім працівникам соціальної мережі: Ахмеду Абуаммо та Алі Забараху. Максимальний термін покарання, який світить звинуваченим – 30 років ув’язнення.

Забарах визнав, що цікавився даними користувачі, проте заявив, що робив це лише із власного інтересу. Після цього він разом із сім’єю полетів до Саудівської Аравії і не повернувся.

У скарзі, направленій окружному суду США у Сан-Франциско, деталізовані зусилля посадовців Ер-Ріяда щодо вербування колишній співробітників компанії для пошуку приватних даних користувачів соцмережі.

Акаунти, які цікавили владу Саудівської Аравії, мали понад 1 мільйон підписників.

Twitter визнав, що співпрацював у розслідуванні, та заявив, що обмежує доступ до конфіденційної інформації облікового запису.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Саудівська Аравіясоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Саудівська Аравія
Нафта дорожчає на новинах про скорочення видобутку Саудівською Аравією
Саудівська Аравія веде переговори про приєднання до банку БРІКС
Зеленський у Саудівській Аравії поговорив із представниками ОАЕ, Оману, Кувейту й Іраку
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: