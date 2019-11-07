Покарання РФ за допінговий скандал було недостатнім – експрезидент WADA

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Четвер, 7 листопада 2019, 04:35

Колишній президент Всесвітньої антидопінгової асоціації WADA Джон Фейхі вважає, що Росію недостатньо покарали за можливу державну програму із застосування допінгу у 2012-2014 роках.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на польське видання Wpolsce.pl.

Деталі: Про це він заявив під час П'ятої всесвітньої конференції з питань допінгу в спорті, яка проходить у польському місті Катовіце.

Фейхі підкреслив, що Російське антидопінгове агентство не передавало вчасно проби російських спортсменів з лабораторії у Москві. Незважаючи на це, членство росіян у WADA поновили у вересні цього року.

Дослівно: "Попри усі покарання, здається, 282 російські спортсмени виступили в Ріо-де-Жанейро, а 169 спортсменів брали участь у змаганнях у Південній Кореї. Чи у такому разі можемо говорити про ефективні санкції?"

Нагадаємо: 

  • У липні 2019 року стало відомо, що Всесвітнє антидопінгове агентство підозрює 298 російських спортсменів у порушенні антидопінгових правил.
  • Раніше повідомлялось, що Всесвітнє антидопінгове агентство планує відкрити більше 100 справ проти російських спортсменів, яких підозрюють у використанні допінгу на Олімпіаді-2014 у Сочі.
  • Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) продовжила дискваліфікацію Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).
  • Росію можуть відсторонити від участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо у зв'язку з черговим допінговим скандалом.
  • Як повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, у центрі скандалу опинився російський легкоатлет, чемпіон світу зі стрибків у висоту в закритих приміщеннях Данила Лисенко.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Росія спорт


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