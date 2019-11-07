Покарання РФ за допінговий скандал було недостатнім – експрезидент WADA

Колишній президент Всесвітньої антидопінгової асоціації WADA Джон Фейхі вважає, що Росію недостатньо покарали за можливу державну програму із застосування допінгу у 2012-2014 роках.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на польське видання Wpolsce.pl.

Деталі: Про це він заявив під час П'ятої всесвітньої конференції з питань допінгу в спорті, яка проходить у польському місті Катовіце.

Фейхі підкреслив, що Російське антидопінгове агентство не передавало вчасно проби російських спортсменів з лабораторії у Москві. Незважаючи на це, членство росіян у WADA поновили у вересні цього року.

Дослівно: "Попри усі покарання, здається, 282 російські спортсмени виступили в Ріо-де-Жанейро, а 169 спортсменів брали участь у змаганнях у Південній Кореї. Чи у такому разі можемо говорити про ефективні санкції?"

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