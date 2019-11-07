Бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових

6 листопада противник 10 разів відкривав вогонь, унаслідок чого поранення отримали четверо військовослужбовців.

Джерело: звіт ООС

Деталі: Збройні формування Російської Федерації та її найманці використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, великокаліберних кулеметів та іншу стрілецької зброї.

Бойовики відкривали вогонь поблизу Пісків, Водяного, що на Приазов'ї, Тарамчука, Травневого, Зайцевого, Кримського, Новотошківського і Луганського

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