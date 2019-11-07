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Порошенко приїхав у Станицю Луганську подивитися на міст і попіаритися

Четвер, 7 листопада 2019, 10:02

П’ятий президент Петро Порошенко поїхав у Станицю Луганську, щоб перевірити чи відбулося розведення військ, і заявив, що за межею розведення бойовики перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Дослівно: "З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку.

Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях.

Моя стійка позиція – ми маємо захищати людей з прифронтових районів і не маємо права віддавати ворогу ані сантиметра української землі".

Деталі: Порошенка супроводжували однопартійці з "Європейської солідарності" Софія Федина, Ірина Геращенко, Михайло Забродський.

В рамках візиту на схід України він виголосив промову у військовому ліцеї у Кремінній, заспівав гімн на лінії розведення та влаштував фотосесію з національним прапором.

Що було раніше: У кінці жовтня президент Володимир Зеленський також їздив на Схід.

Зеленський їздив у Золоте-4, де наразі триває процес розведення. Добровольці та ветерани там виступали проти відведення українських військ. 

Візит Зеленський зафільмував, а за підсумками офіс президента опублікував відео на 24 хвилини "За крок до миру".

Крім того Зеленський провів тривалу розмову з добровольцями і емоційно закликав їх вивезти зброю із Золотого.

У штабі Операції об'єднаних сил після цього заявили, що люди зі зброєю, з якими в Золотому спілкувався президент, перебували там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

Передісторія:

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці Луганській з'явилася можливість будувати міст.  

Українська правда
Теми: ПорошенкоДонбасРозведення сил
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