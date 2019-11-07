Порошенко приїхав у Станицю Луганську подивитися на міст і попіаритися

22320 переглядів
Четвер, 7 листопада 2019, 11:02

П’ятий президент Петро Порошенко поїхав у Станицю Луганську, щоб перевірити чи відбулося розведення військ, і заявив, що за межею розведення бойовики перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях.

Джерело: Facebook-сторінка Порошенка

Дослівно: "З мосту в Станиці Луганській видно позиції бойовиків. Хотів сам переконатися, що розведення відбулося не лише з українського боку.

Однак після спілкування з військовими і місцевими мешканцями зрозумів – насправді на тому боці бойовики лише перевдягнулися у цивільне, і досі зі зброєю лишаються на позиціях.

Моя стійка позиція – ми маємо захищати людей з прифронтових районів і не маємо права віддавати ворогу ані сантиметра української землі".

Деталі: Порошенка супроводжували однопартійці з "Європейської солідарності" Софія Федина, Ірина Геращенко, Михайло Забродський.

В рамках візиту на схід України він виголосив промову у військовому ліцеї у Кремінній, заспівав гімн на лінії розведення та влаштував фотосесію з національним прапором.

Що було раніше: У кінці жовтня президент Володимир Зеленський також їздив на Схід.

Зеленський їздив у Золоте-4, де наразі триває процес розведення. Добровольці та ветерани там виступали проти відведення українських військ. 

Візит Зеленський зафільмував, а за підсумками офіс президента опублікував відео на 24 хвилини "За крок до миру".

Крім того Зеленський провів тривалу розмову з добровольцями і емоційно закликав їх вивезти зброю із Золотого.

У штабі Операції об'єднаних сил після цього заявили, що люди зі зброєю, з якими в Золотому спілкувався президент, перебували там нелегально, і цьому надається правова оцінка.

Передісторія:

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. Це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці Луганській з'явилася можливість будувати міст.  

Українська правда
Теми: Порошенко Донбас Розведення сил


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Через Порошенка у власника "Прямого" проводять обшуки 7 листопада 2019, 11:25
Порошенко почав переоформлювати Roshen на сина 7 листопада 2019, 11:04
Життя колишніх. Чим займаються люди Порошенка: Ложкін і Райнін 7 листопада 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї