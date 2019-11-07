Окупанти оштрафували відомого кримськотатарського активіста

В окупованому Криму так званий "Судакський мировий суд" оштрафував кримськотатарського активіста Ільвера Аметова на 300 рублів.

Джерело: Кримська правозахисна група

Деталі: Аметова визнали винним за ст.15.5 КоАП РФ (Порушення термінів подання податкової декларації).

Раніше російські силовики провели обшук в будинку Аметова і за місцем об'єктів його бізнесу, під час котрого вилучили старовинні рушниці - експонати особистого музею Аметова.

Активіст утримує приватний історичний музей, в якому зібрані предмети культури, побуту та історії кримських татар. За словами власника, у нього є документи на всі вилучені експонати.

Також у Аметова було вилучено посвідчення члена Меджлісу кримськотатарського народу.

На думку експертів Кримської правозахисної групи, окупаційна влада Криму переслідує Аметова за можливу його участь у Меджлісі, оскільки фактично до окупації активіст був членом представницького органу кримськотатарського народу.

Що було раніше: Стосовно голови Судакського регіонального меджлісу і ветерана кримськотатарського руху Ільвера Аметова окупанти порушили адміністративну справу.

Чому це важливо: За допомогою підконтрольних інформаційних ресурсів Росія намагається створити негативний образ Меджлісу кримськотатарського народу, тим самим маючи намір виправдати свої незаконні дії щодо визнання його екстремістською організацією.