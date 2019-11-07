Українські підприємства за допомогою митників постачали деталі на ВМФ Росії

7192 перегляди
Четвер, 7 листопада 2019, 13:45

Державне бюро розслідувань викрило українські підприємства на постачанні обладнання до Військово-морського флоту Росії.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, викрили схему вивезення продукції подвійного призначення до Військово-морського флоту Російської Федерації українськими підприємствами за участю працівників Державної митної служби". 

 

Деталі: З’ясувалося, що колишні працівники одного із підприємств, яке виробляло та експортувало продукцію до Росії, створили низку фірм-прокладок на території України та Росії, щоб постачати продукцію до Військово-морського флоту РФ.

Крім того, підприємці вступили у змову із митниками та планували вивезти обладнання під виглядом товарів цивільного використання без належного митного оформлення. 

ДБР провело обшуки у приміщеннях митної служби, за місцями розташування виробничих приміщень та офісів підприємців, а також за місцями їх проживання. 

 

Обладнання, яке підготували для експорту, та технічну документацію вилучили.

За даним фактом відкрили провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.

ДБР направило клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Українська правда


powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї