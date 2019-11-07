Українські підприємства за допомогою митників постачали деталі на ВМФ Росії

Державне бюро розслідувань викрило українські підприємства на постачанні обладнання до Військово-морського флоту Росії.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, викрили схему вивезення продукції подвійного призначення до Військово-морського флоту Російської Федерації українськими підприємствами за участю працівників Державної митної служби".

Деталі: З’ясувалося, що колишні працівники одного із підприємств, яке виробляло та експортувало продукцію до Росії, створили низку фірм-прокладок на території України та Росії, щоб постачати продукцію до Військово-морського флоту РФ.

Крім того, підприємці вступили у змову із митниками та планували вивезти обладнання під виглядом товарів цивільного використання без належного митного оформлення.

ДБР провело обшуки у приміщеннях митної служби, за місцями розташування виробничих приміщень та офісів підприємців, а також за місцями їх проживання.

Обладнання, яке підготували для експорту, та технічну документацію вилучили.

За даним фактом відкрили провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.

ДБР направило клопотання про накладення арешту на вилучене майно.