Львівські медики радяться, як допомогти дівчинці, травмованій кіньми

Стан 15-річної Олесі Шиян, яка через наляканих коней у центрі Львова отримала важкий перелом, залишається важким, дівчинка перенесла уже 7 операцій.

Медики скликали консиліум, ще один планують провести 8 листопада, повідомляє Zaxid.net.

"Воюємо за ногу Олесі. Дівчинка кожний день в операційній: учора була, нині і завтра буде", – розповіла виданню в.о. директора львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ Олександра Бурда.

"Стан важкий. У неї була ішемія нижньої кінцівки через ушкодження підколінної артерії, тобто нога якийсь час була знекровлена, а це дало негативні наслідки. Тож ми робимо все для того, аби врятувати дитині ногу, консультуємося з найкращими спеціалістами", – додала вона.

6 листопада на консиліум покликали: завідувача опікового центру 8-ї міської клінічної лікарні Василя Савчина, який має великий досвід порятунку дітей з відмерлими тканинами після опіків; судинного хірурга Львівської обласної клінічної лікарні Романа Трутяка, який оперував дівчинку відразу після травми; працівників кафедри дитячої хірургії Львівського національного медуніверситету тощо.

8 листопада планують провести ще один консиліум, на який запросили спеціалістів з львівського військового госпіталю.

Ніхто з лікарів не дає жодних прогнозів. Про результати спільної боротьби за травмовану ногу дівчинки зможуть повідомити не раніше, ніж за два тижні.

Травмовану Олесю Шиян на початку тижня провідав у лікарні мер Львова Андрій Садовий. Він пообіцяв, що мерія допоможе дівчинці усім необхідним для лікування.

Батько дівчинки Руслан Шиян повідомив, що кожного дня на ліки для Олесі родина витрачає від 10 тисяч гривень – і поки що жодних коштів від Львівської міськради батьки не отримали.

"Перші дні – найважчі, Олесі потрібні дорогі ліки. Наразі витрачаємо гроші, які вдалося зібрати. Але лікування доньки буде тривалим, тож від допомоги небайдужих ми не відмовимося", – зізнався батько 15-річної дівчини.

Охочі допомогти можуть переказати кошти Руслану Шияну: 4149 4991 3381 6205, ПриватБанк.

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