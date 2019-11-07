Президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО

13567 переглядів
Четвер, 7 листопада 2019, 15:16

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Північноатлантичний альянс переживає "смерть мозку" через брак координації між Європою і США та односторонні дії ключового союзника, Туреччини, у Сирії.

Про  це він заявив в інтерв’ю журналу The Economist, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Те, що ми зараз переживаємо, - це смерть мозку НАТО", - сказав Макрон.

"Немає жодної координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їх союзниками по НАТО. Жодної. Є неузгоджені агресивні дії іншого союзника НАТО, Туреччини, в області, де наші інтереси поставлені на карту", - наголосив він.

На питання про те, чи вірить він, як і раніше, в положення статті 5 щодо "колективної оборони", відповідно до якого напад на одного союзника розглядається як напад на всіх союзників, французький лідер відповів: "Я не знаю."

"Я б сказав, що ми повинні переглянути реальність того, що таке НАТО в світлі відданості Альянсу Сполучених Штатів", - вважає Макрон.

На його думку, Сполучені Штати демонструють ознаки втрати зацікавленості у європейських союзниках, про що свідчить раптове рішення президента Дональда Трампа минулого місяця вивести війська з північно-східної Сирії без консультацій з союзниками.

Франція довгий час наполягала на тіснішій співпраці в галузі оборони в Європі, але зіткнулася з опором з боку Британії та інших країн, які стверджують, що ключем до оборони Заходу залишаються Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп різко критикував залежність європейських країн від Сполучених Штатів в їх обороні і нездатність деяких, зокрема Німеччини, досягти мети НАТО щодо витрачання 2% ВВП на оборону.

Теми: НАТО Франція президент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Перезапуск відносин" із НАТО: чому зараз? 6 листопада 2019, 15:00
Україна попросилася до Програми розширених можливостей НАТО 1 листопада 2019, 14:42
МЗС РФ каже, що НАТО в Україні "провокує розкол" 1 листопада 2019, 13:14
Усі новини
Головні новини
Bellingcat встановив ім'я і місце бойовика РФ, розшукуваного ГПУ за вбивство
Зеленський здав щось в оренду і отримав майже мільйон – декларація
Поліція затримала подружжя АТОвців, які можуть фігурувати у справі Шеремета
Зеленський: Поки що у нас у Верховній Раді демократія, але поки що
Усі новини
психологія

10 ознак того, що ви ніколи не розбагатієте

дослідження

Наскільки швидше старіє обличчя від куріння

тест

Що ви знаєте про дифтерію та захист від неї