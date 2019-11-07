Президент Франції заявив про "смерть мозку" у НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Північноатлантичний альянс переживає "смерть мозку" через брак координації між Європою і США та односторонні дії ключового союзника, Туреччини, у Сирії.

Про це він заявив в інтерв’ю журналу The Economist, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Те, що ми зараз переживаємо, - це смерть мозку НАТО", - сказав Макрон.

"Немає жодної координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їх союзниками по НАТО. Жодної. Є неузгоджені агресивні дії іншого союзника НАТО, Туреччини, в області, де наші інтереси поставлені на карту", - наголосив він.

На питання про те, чи вірить він, як і раніше, в положення статті 5 щодо "колективної оборони", відповідно до якого напад на одного союзника розглядається як напад на всіх союзників, французький лідер відповів: "Я не знаю."

"Я б сказав, що ми повинні переглянути реальність того, що таке НАТО в світлі відданості Альянсу Сполучених Штатів", - вважає Макрон.

На його думку, Сполучені Штати демонструють ознаки втрати зацікавленості у європейських союзниках, про що свідчить раптове рішення президента Дональда Трампа минулого місяця вивести війська з північно-східної Сирії без консультацій з союзниками.

Франція довгий час наполягала на тіснішій співпраці в галузі оборони в Європі, але зіткнулася з опором з боку Британії та інших країн, які стверджують, що ключем до оборони Заходу залишаються Сполучені Штати.

Президент США Дональд Трамп різко критикував залежність європейських країн від Сполучених Штатів в їх обороні і нездатність деяких, зокрема Німеччини, досягти мети НАТО щодо витрачання 2% ВВП на оборону.