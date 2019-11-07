Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ знову зануриться в туман

Четвер, 7 листопада 2019, 14:19

Уранці 8 листопада в столиці очікується туман і погіршення метеорологічної дальності видимості.

Джерело: Укргідрометцентр, офіційний портал влади Києва  

Дослівно метеорологи: "Погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 метрів і менше тривалістю 3 години і більше"

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: