Київ знову зануриться в туман

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Четвер, 7 листопада 2019, 15:19

Уранці 8 листопада в столиці очікується туман і погіршення метеорологічної дальності видимості.

Джерело: Укргідрометцентр, офіційний портал влади Києва  

Дослівно метеорологи: "Погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 метрів і менше тривалістю 3 години і більше"

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда
Теми: погода Київ


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