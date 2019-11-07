Київ знову зануриться в туман

Уранці 8 листопада в столиці очікується туман і погіршення метеорологічної дальності видимості.

Джерело: Укргідрометцентр, офіційний портал влади Києва

Дослівно метеорологи: "Погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 метрів і менше тривалістю 3 години і більше"

Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: