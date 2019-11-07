Київ знову зануриться в туман
Четвер, 7 листопада 2019, 14:19
Уранці 8 листопада в столиці очікується туман і погіршення метеорологічної дальності видимості.
Джерело: Укргідрометцентр, офіційний портал влади Києва
Дослівно метеорологи: "Погіршення метеорологічної дальності видимості до 500 метрів і менше тривалістю 3 години і більше"
Деталі: Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Українська правда