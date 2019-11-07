Новини 7 листопада: вибух авто, обшуки у власника "Прямого"

В Києві підірвали автомобіль російського бізнесмена, через Порошенка у власника "Прямого" проводять обшуки — новини, які були актуальні 7 листопада.

Про вибух

Автомобіль "Мерседес", який цієї ночі підірвали у Києві, належить директору фармацевтичної компанії Ігорю Салу, від вибуху загинув його охоронець. В момент вибуху в авто перебував Сало і його водій.

Автомобіль підірвав на Житомирській трасі мотоцикліст. Він під’їхав ззаду, поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від’їхав на якусь відстань та привів його у дію.

Про обшуки

В офіційного власника телеканалу "Прямий", екс-регіонала Володимира Макеєнка проводять обшуки через провадження щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу. Канал сприймає такі дії як "тиск і наступ" на свободу слова.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося майже чотири тисячі людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

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