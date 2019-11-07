Цемах свідчитиме у справі MH17, якщо голландці приїдуть на Донбас – адвокат

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Четвер, 7 листопада 2019, 20:56

Колишній бойовик так званої "ДНР" Володимир Цемах готовий дати свідчення слідчим із Нідерландів щодо катастрофи малазійського Boeing в липні 2014 року виключно у себе на батьківщині, на Донбасі.

Джерело: interfax.ru з посиланням на адвоката Цемаха Анатолія Кучерену

Дослівно адвокат: "Звісно, допит може проходити тільки у нього на батьківщині, на Донбасі".

Деталі: За його словами, Цемах дасть свідчення за умови "забезпечення його прав".

Адвокат пояснив, що підзахисний опинився у безвихідній ситуації, оскільки його оголосили в розшук і в Нідерландах, і в Україні.

Що передувало: Підозрюваний Цемах, якого Україна відпустила в рамках обміну полоненими, стверджував, що представники Нідерландів пропонували йому громадянство в обмін на свідчення у справі про катастрофу.

За його словами, у його допиті в Києві брали участь представники поліції Австралії і поліції Нідерландів та пропонували програму захисту свідка, громадянство і "будиночок у Голландії".

У прокуратурі Нідерландів відреагували: "Це правда, що Цемаха допитала Міжнародна спільна слідча група (JIT)... Ці розмови завжди конфіденційні, тому я не можу оприлюднити, що він сказав".

Нагадаємо, 

  • 7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.
  • Того ж дня з’явилася інформація, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха. Росіяни це заперечили.
  • 9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.
  • Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
  • 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.
  • Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
  • Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.

Знати більше: Помічник президента Андрій Єрмак: Прізвище Цемаха на обмін в розмовах Зеленського і Путіна було з самого початку 

Цемаха відпустили. Реакція соцмереж

Справа Цемаха і обмін полоненими. Коли українці зможуть повернутися додому

Теми: MH17 Нідерланди Донбас


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