Ліга Європи. "Олександрія" у Львові відігралася після 0:2 у матчі з "Сент-Етьєном"

У четвертому турі групового турніру Ліги Європи "Олександрія" з рахунком 2:2 завершила матч проти французького "Сент-Етьєна". Для українського клубу це третя поспіль нічия у турнірі при одній поразці.

Матч пройшов у четвер 7 листопада у Львові.

Стартові хвилини першого тайму пройшли за переваги українського клубу. Двічі воротар французів Стефан Рюффьє парирував удари Євгенія Банада.

Втім на 23-й хвилині команда Володимира Шарана пропустила контратаку.

Юрій Паньків мусив фолити на Вахабі Хазрі у власному штрафному майданчику. Суддя призначив пенальті, а сам постраждалий переграв з 11-ти метрів Паньківа - 0:1.

Стартові хвилини другого тайму пройшли без моментів біля обох воріт, а на 73-й хвилині у ворота "Олександрії" залітає другий м’яч. Провалився захист "Олександрії" і Махді Камара ударом метрів з десяти пробиває у кут воріт - 0:2.

Навіть після другого голу "Олександрія" не здалася. На 84-й хвилині після кількох рикошетів у штрафному французів Денис Безбородько з лінії воротарського майданчика пробив і відквитав один гол - 1:2.

На першій доданій хвилині до основного часу "Олександрія" добивається заслуженого результату. Рюффьє після подачі у штрафну вибиває м’яч кулаками і Максим Задерака ударом з метрів 18-ти пробиває у верхній кут воріт - 2:2.

"Олександрія" билася і досягла важливої нічиєї і продовжує боротьбу за путівку у плей-офф.

В іншому матчі групи І бельгійський "Гент" на виїзді з рахунком 3:1 переміг німецький "Вольфсбург". Один з голів "Гента" в цій грі на рахунку форварда збірної України Романа Яремчука.

Після чотирьох турів "Гент" з 8 очками лідирує в групі. У "Вольфсбурга" друга позиція та 5 пунктів. "Сент-Етьєн" та "Олександрія" набрали по три очки.

Наступний матч "Олександрія" проведе 29 листопада у Львові проти "Вольфсбурга".