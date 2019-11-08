Трамп хотів заяви від Зеленського щодо розслідування проти його опонентів

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час свідчень у Конгресі заявив, що президент Дональд Трамп хотів, щоб його український колега Володимир Зеленський зробив публічну заяву про Гілларі Клінтон, колишню суперницю Трампа на виборах, та Джо Байдена, його нинішнього опонента.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на витримки зі свідчень Кента.

Деталі: Помічник держсекретаря посилався на слова посла Штатів у ЄС Гордона Сондленда.

Дослівно: "Посол Гордон Сондленд спілкувався із президентом США. Президент, говорячи спрощено, хотів, щоб президент Зеленський підійшов до мікрофона і озвучив слова "розслідування", "Байден" та "Клінтон"".

Нагадаємо:

Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент свідчив перед комітетами Палати представників ще в середині жовтня.

Окрім нього, у розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.

На наступному тижні відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

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