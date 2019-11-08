Трамп хотів заяви від Зеленського щодо розслідування проти його опонентів
Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент під час свідчень у Конгресі заявив, що президент Дональд Трамп хотів, щоб його український колега Володимир Зеленський зробив публічну заяву про Гілларі Клінтон, колишню суперницю Трампа на виборах, та Джо Байдена, його нинішнього опонента.
Джерело: "Голос Америки" з посиланням на витримки зі свідчень Кента.
Деталі: Помічник держсекретаря посилався на слова посла Штатів у ЄС Гордона Сондленда.
Дослівно: "Посол Гордон Сондленд спілкувався із президентом США. Президент, говорячи спрощено, хотів, щоб президент Зеленський підійшов до мікрофона і озвучив слова "розслідування", "Байден" та "Клінтон"".
Нагадаємо:
- Заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент свідчив перед комітетами Палати представників ще в середині жовтня.
- Окрім нього, у розслідуванні звинувачень у справі імпічменту президента Дональда Трампа давали свідчення ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер, колишня послиня США в Україні Марі Йованович, посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд, тимчасово повірений США в Україні Вільям Тейлор.
- На наступному тижні відбудуться перші відкриті слухання у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.
Передісторія:
- На початку вересня видання "The Washington Post" повідомило, що президент США Дональд Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського відкрити справу щодо сина свого конкурента на виборах-2020 Джо Байдена.
- Увагу до цього посилило рішення адміністрації Трампа видати військову допомогу Україні після затримки, яка засмутила членів Конгресу з обох партій.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
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