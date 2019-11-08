США в ОБСЄ: Росія повинна звільнити всіх українських політв’язнів

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 03:50

Заступник глави місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан заявив, що Росія зобов’язана звільнити всіх українських політичних в’язнів, які знаходяться у її тюрмах

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на слова Кеміана

Деталі: Про це він заявив під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні. Дипломат також закликав Кремль звільнити координатора правозахисної групи "Кримська солідарність" Сервера Мустафаєва", правозахисника Еміра-Усеїна Куку та блогера Нарімана Мемедемінова.

Пряма мова: "Ми шкодуємо, що небажання Росії проявити відданість проведенню зустрічі на найвищому рівні лідерів "Нормандської четвірки" блокує можливість прогресу в ключових питаннях... Росії вже давно пора звільнити цих ув'язнених та повернути їх у свої домівки та сім'ї."

Чому це важливо: За даними уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової Росія утримує 110 громадян України. У СБУ заявили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.

Нагадаємо:

  • На початку жовтня у Росії заявили, що зацікавлені в обміні утримуваними з Україною за формулою "всіх на всіх", робота в цьому напрямку триває.
  • Пізніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що процес нового обміну утримуваними особами між Україною і РФ перебуває на завершальній стадії і передбачає участь в обміні трьох груп людей.
  • 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких – 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович. 
  • Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Росія політв'язні Україна полонені


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