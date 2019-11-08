Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гончарук дав 2 місяці новому главі Держгеонадр, щоб навести порядок

П'ятниця, 8 листопада 2019, 09:54

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив новому главі Державної служби геології і надр Роману Опімаху протягом двох місяців навести порядок у відомстві.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гончарука: "Я особисто доручаю вам, пане Романе, протягом двох місяців навести тут порядок. Орган повинен стати відкритим, весь документообіг повинен бути максимально оцифрований, заявки повинні подаватися через інтернет.

У мене особисто високий рівень довіри до пана Романа, я впевнений в тому, що він може в корені змінити логіку роботи. Я впевнений, що серед вас (працівників служби - ред.) є професійні, порядні люди, які можуть йому в цьому допомогти, всім іншим тут не місце.

Тому якщо у вас є бажання працювати в інтересах держави, можливість чинити опір усім спокусам - ласкаво просимо до команди. Якщо немає - пишіть заяви".

Деталі: Гончарук закликав підготувати до кінця року максимальна кількість лотів для їх реалізації на аукціонах.

Сам Опімах заявив, що буде проявляти нульову толерантність до корупції, анонсував перехід на цифровий документообіг, впровадження електронного кабінету надрокористувача, мінімізацію контактів суб'єктами ринку, реалізацію всіх спецдозволів через аукціони.

6 листопада Кабінет міністрів призначив виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній (АГКУ) Романа Опімаха главою Державної служби геології і надр.

Нагадаємо: 

Теми: ГончарукКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Гончарук
Українці вважають Гончарука і Шмигаля гіршими прем’єрами, ніж Януковича та Тимошенко
Гончарука могли прослуховувати люди, наближені до олігарха – ексгенпрокурор
Найбільшу гривневу зарплату отримував прем'єр Гончарук
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: