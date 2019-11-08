Гончарук дав 2 місяці новому главі Держгеонадр, щоб навести порядок

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив новому главі Державної служби геології і надр Роману Опімаху протягом двох місяців навести порядок у відомстві.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Гончарука: "Я особисто доручаю вам, пане Романе, протягом двох місяців навести тут порядок. Орган повинен стати відкритим, весь документообіг повинен бути максимально оцифрований, заявки повинні подаватися через інтернет.

У мене особисто високий рівень довіри до пана Романа, я впевнений в тому, що він може в корені змінити логіку роботи. Я впевнений, що серед вас (працівників служби - ред.) є професійні, порядні люди, які можуть йому в цьому допомогти, всім іншим тут не місце.

Тому якщо у вас є бажання працювати в інтересах держави, можливість чинити опір усім спокусам - ласкаво просимо до команди. Якщо немає - пишіть заяви".

Деталі: Гончарук закликав підготувати до кінця року максимальна кількість лотів для їх реалізації на аукціонах.

Сам Опімах заявив, що буде проявляти нульову толерантність до корупції, анонсував перехід на цифровий документообіг, впровадження електронного кабінету надрокористувача, мінімізацію контактів суб'єктами ринку, реалізацію всіх спецдозволів через аукціони.

6 листопада Кабінет міністрів призначив виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній (АГКУ) Романа Опімаха главою Державної служби геології і надр.

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