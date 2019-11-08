"Прямий" перепросив за маски-шоу: Жарти – це не наше

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 10:56

Телеканал "Прямий" перепросив за невдалий жарт, коли під час телетрансляції у студію увірвались люди в масках.

Джерело: звернення ведучих та журналістів на сайті телеканалу

Деталі: Представники телеканалу відзначають, що фрагмент вечірнього ток-шоу в п’ятницю із людьми в "балаклавах" і камуфляжі викликав бурхливу реакцію. Вони виправдовують свій перформанс тим, що воліли показати "всю абсурдність ситуації в країні, де "сюрпризи" стаються майже не щодня".

Дослівно: "Ми хотіли сказати, що таке може статися з кожним, в будь-який час і в будь-якому місці. Але ми інформаційний канал і жарти - це не наше. Тому телеканал "Прямий" щиро перепрошує, передусім, у наших глядачів, за таку невдалу і недоречну у даному питанні інтерпретацію ситуації".

Що передувало: В прямому ефірі 7 листопада у студію "Прямого" увірвались люди в масках, камуфляжі та зі зброєю, імітуючи таким чином "захоплення" телеканалу. Глядачі в студії не одразу зрозуміли, що це інсценування та почали ховатись під стільці.

Передісторія:

  • В офіційного власника телеканалу "Прямий" ексрегіонала Володимира Макеєнка 7 листопада проводили обшуки через провадження щодо ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу. Канал заявив про тиск і наступ на свободу слова.
  • У "Євросолідарності" заявили, що пов’язують обшуки в офісі Макеєнка з тим, що "Прямий" не співає осанну президенту Зеленському. Та зазначили, що за ситуацією стоїть екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, та керівник ДБР Труба, який йому підіграє.
  • Петро Порошенко заступився за телеканал "Прямий".
  • Офіційним власником телеканалу "Прямий" є ексрегіонал Володимир Макеєнко. Джерела УП пов'язували канал з найближчим оточенням Порошенка, а Макеєнка називали фіктивним власником. Сам Порошенко наголошував, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим" каналом.

Українська правда
Теми: скандал телебачення


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