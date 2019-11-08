Дніпропетровську облраду очолила людина Коломойського

Новим головою Дніпропетровської обласної ради став Святослав Олійник.

Джерело: "Днепр Час"

Деталі: Депутати обрали голову шляхом голосування в сесійній залі.

Кандидатуру Олійника підтримали майже одноголосно - лише один депутат проголосував "проти всіх".

Олійник - перший заступник попереднього голови облради Гліба Пригунова і ексзаступник Ігоря Коломойського в 2014-2015 роках, коли олігарх обіймав посаду губернатора Дніпропетровської області.

Днепр час

Що було раніше: 5 листопада голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов подав у відставку.

Згідно з розпорядженням про призначення на 8 листопада чергової сесії, депутати планували розглянути питання про оголошення недовіри Пригунову та його відставку.

Нагадаємо:

У листопаді 2015 року, напередодні затримання лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана, Олійник поїхав з України.

Про це розповів нардеп Сергій Лещенко: "Колишній заступник губернатора Святослав Олійник отримав сигнал напередодні "шухеру" (затримання Корбана) і перебрався до Словаччини".

Лещенко також написав, що Олійник "зав'язаний особисто на Коломойського, був його адвокатом у справі щодо замаху на адвоката Карпенко, "вирішував питання" по неправомірному закриттю уголовки в судах і організував прикриття для слідчого, підіграв олігархові".

Незабаром Олійник підтвердив, що покинув країну, закликавши при цьому притягнути Лещенка до кримінальної відповідальності.

За словами Олійника, у Словаччині він зустрічався з парламентарями, щоб сформувати позицію щодо процесу над Корбаном.

У Верховній Раді 6-го скликання Олійник, разом із Валерієм Писаренком та Володимиром Пилипенком, входив у т.зв. "групу Портнова".

Спочатку, в складі блоку Юлії Тимошенко, Олійник виконував вимоги лідерки БЮТ.

Після виборів Андрій Портнов перейшов працювати в адміністрацію президента Януковича, а троє близьких до нього депутатів стали голосувати синхронно з новою владою.

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