Дніпропетровську облраду очолила людина Коломойського

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П'ятниця, 8 листопада 2019, 15:59

Новим головою Дніпропетровської обласної ради став Святослав Олійник.

Джерело: "Днепр Час"

Деталі: Депутати обрали голову шляхом голосування в сесійній залі.

Кандидатуру Олійника підтримали майже одноголосно - лише один депутат проголосував "проти всіх".

Олійник - перший заступник попереднього голови облради Гліба Пригунова і ексзаступник Ігоря Коломойського в 2014-2015 роках, коли олігарх обіймав посаду губернатора Дніпропетровської області.

 
Днепр час

Що було раніше: 5 листопада голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов подав у відставку.

Згідно з розпорядженням про призначення на 8 листопада чергової сесії, депутати планували розглянути питання про оголошення недовіри Пригунову та його відставку.

Нагадаємо:

  • У листопаді 2015 року, напередодні затримання лідера партії "УКРОП" Геннадія Корбана, Олійник поїхав з України.
  • Про це розповів нардеп Сергій Лещенко: "Колишній заступник губернатора Святослав Олійник отримав сигнал напередодні "шухеру" (затримання Корбана) і перебрався до Словаччини".
  • Лещенко також написав, що Олійник "зав'язаний особисто на Коломойського, був його адвокатом у справі щодо замаху на адвоката Карпенко, "вирішував питання" по неправомірному закриттю уголовки в судах і організував прикриття для слідчого, підіграв олігархові".
  • Незабаром Олійник підтвердив, що покинув країну, закликавши при цьому притягнути Лещенка до кримінальної відповідальності.
  • За словами Олійника, у Словаччині він зустрічався з парламентарями, щоб сформувати позицію щодо процесу над Корбаном.
  • У Верховній Раді 6-го скликання Олійник, разом із Валерієм Писаренком та Володимиром Пилипенком, входив у т.зв. "групу Портнова".
  • Спочатку, в складі блоку Юлії Тимошенко, Олійник виконував вимоги лідерки БЮТ.
  • Після виборів Андрій Портнов перейшов працювати в адміністрацію президента Януковича, а троє близьких до нього депутатів стали голосувати синхронно з новою владою.

Читайте також: Святослав Олійник: У Януковича склалися з народом України садо-мазохістські відносини

Теми: Дніпропетровська область Коломойський


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