Міністр МЗС відреагував на рішення суду ООН

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Субота, 9 листопада 2019, 01:38

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН щодо визнання своєї юрисдикції у справі України проти РФ є перемогою верховенства права та прав людини.

Джерело: Twitter міністра

Пряма мова: "Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!"

Нагадаємо:

  • Україна довела прийнятність справи про порушення прав кримських татар та українців Росією
  • Міжнародний суд ООН відхилив аргументи РФ щодо скарги України про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ).
  • Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Українська правда
Теми: МЗС ООН Росія окупація Донбас


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