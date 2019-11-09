Міністр МЗС відреагував на рішення суду ООН
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН щодо визнання своєї юрисдикції у справі України проти РФ є перемогою верховенства права та прав людини.
Джерело: Twitter міністра
Пряма мова: "Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!"
Нагадаємо:
- Україна довела прийнятність справи про порушення прав кримських татар та українців Росією
- Міжнародний суд ООН відхилив аргументи РФ щодо скарги України про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ).
- Міжнародний суд ООН визнав прийнятною скаргу у справі України проти РФ щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.
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