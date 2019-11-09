Міністр МЗС відреагував на рішення суду ООН

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко переконаний, що рішення Міжнародного суду ООН щодо визнання своєї юрисдикції у справі України проти РФ є перемогою верховенства права та прав людини.

Джерело: Twitter міністра

Пряма мова: "Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!"

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