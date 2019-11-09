В частині Канади обмежать використання англійської

У канадській провінції Квебек державні послуги надаватимуться винятково французькою мовою.

Джерело: прем’єр-міністр провінції Франсуа Легольт, повідомляє Укрінформ.

Пряма мова: "Якщо ваші батьки ходили до англомовної школи, то у вас є певні права в Квебеку, й ми поважатимемо їх. Якщо ж ви - новий іммігрант, то ми маємо говорити з вами французькою".

Деталі: Він додав, що для забезпечення виконання цього рішення уряду Квебека не потрібно вносив жодних законодавчих змін, достатньо застосовувати вже ухвалені норми закону №101, що встановлює правила використання мов на території провінції.

Винятки будуть зроблені лише для представників корінних народів та нащадків тих, хто вчився у англомовному середовищі.

Це рішення було жорстко розкритиковано представниками опозиційних партій.

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