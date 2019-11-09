ООС: 11 порушень режиму припинення вогню

1029 переглядів
Субота, 9 листопада 2019, 07:11

8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли. 8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

Дослівно: "Минулої доби, 8 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн".

Деталі: З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Українська правда
Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: один військовий поранений, один помер від ран 8 листопада 2019, 18:40
Бойовики зірвали розведення сил у Петрівському – штаб 8 листопада 2019, 14:25
На Донбасі отримав поранення воїн 8 листопада 2019, 13:07
Усі новини
Головні новини
Лідером довіри мешканців ОРДЛО є Путін – опитування
Трамп анонсував публікацію стенограми другої розмови з Зеленським
Віцеспікер Сейму Польщі: Затримання Мазура – виключно технічне
Міністр: Слова Зеленського про стандарти новин – непорозуміння
Усі новини
думка

Чому кімнатні рослини не приносять вам користі

Фото

Дива, які можна побачити тільки в маршрутці

флешмоб

Вусопад: чому чоловіки не голяться в листопаді