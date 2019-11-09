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ООС: 11 порушень режиму припинення вогню

Субота, 9 листопада 2019, 06:11
ООС: 11 порушень режиму припинення вогню

8 листопада збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гармат БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли. 8 обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

Дослівно: "Минулої доби, 8 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил. Також, від поранень отриманих напередодні, у лікувальному закладі помер ще один український воїн".

Деталі: З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Українська правда
Теми: ООСДонбас
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